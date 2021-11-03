События в Кой-Таше. В суде произошел скандал

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что бывший глава государства опять не был доставлен в суд. На процессе произошел скандал: в зале заседаний собрались сторонники и родственники обвиняемых. Они стали кричать: «Свободу Равшану Джеенбекову!»

Судья Азирет Медеров попросил представителей СМИ приостановить съемку. Кроме того, он отметил, что в зале заседаний слишком много людей, мест не хватает даже обвиняемым.

Однако судебные приставы не смогли успокоить людей. В итоге люди стали возмущаться, а обвиняемая Ирина Карамушкина предложила покинуть суд. По ее словам, суд издевается над обвиняемыми почти три года.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.