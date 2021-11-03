15:41
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. В суде произошел скандал

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что бывший глава государства опять не был доставлен в суд. На процессе произошел скандал: в зале заседаний собрались сторонники и родственники обвиняемых. Они стали кричать: «Свободу Равшану Джеенбекову!»

Судья Азирет Медеров попросил представителей СМИ приостановить съемку. Кроме того, он отметил, что в зале заседаний слишком много людей, мест не хватает даже обвиняемым.

Однако судебные приставы не смогли успокоить людей. В итоге люди стали возмущаться, а обвиняемая Ирина Карамушкина предложила покинуть суд. По ее словам, суд издевается над обвиняемыми почти три года.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212524/
просмотров: 1474
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Суд разрешил выезжать в регионы обвиняемым по событиям в Кой-Таше
Обвиняемый в вымогательстве взятки Мелис Аспеков все еще находится на лечении
Дело Эмиля Жамгырчиева. Экс-руководитель аппарата правительства не признает вину
Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетель рассказал, как его подставили
Дело Эмиля Жамгырчиева. Потерпевший в очередной раз не явился в суд
Октябрьские события. Алмазбек Атамбаев вновь отказался от участия в заседании
Октябрьские события. Жениш Молдокматов заявил о прослушке телефона его дочери
Убийство Улана Салянова. Суд перешел к исследованию материалов дела
Убийство Улана Салянова. Потерпевшая по делу о разбое отказалась от допроса
Суд по событиям в Кой-Таше никак не начнется: заболел судья
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
3 ноября, среда
15:18
Талайбек Байгазиев: Поставки электроэнергии из Казахстана могут затянуться Талайбек Байгазиев: Поставки электроэнергии из Казахста...
15:00
Выборы-2021. Суд разрешил выезжать в регионы обвиняемым по событиям в Кой-Таше
14:58
Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане превысило прошлогоднее
14:55
СОР-26. $19,7 миллиарда выделят на сохранение лесов по всему миру
14:36
События в Кой-Таше. В суде произошел скандал