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Общество

Netflix превратит старую военную базу в площадку для съемки фильмов и сериалов

Бывшая военная база в Нью-Джерси под названием «Форт Монмут» может стать крупным центром производства будущих фильмов и сериалов Netflix. Как пишут зарубежные СМИ, компания объявила о желании приобрести недвижимость, но не сообщила, сколько она готова заплатить.

База «Форт Монмут» была официально закрыта правительством США в 2011 году.

Площадь территории составляет 117 гектаров. Компания Netflix сообщила о намерениях модернизировать это место, превратив его в площадку для создания новых фильмов, а также для постпроизводства с обработкой отснятого материала.

Ранее Netflix приобрела свой крупнейший производственный центр ABQ Studios в Нью-Мексико. Если предположить, что стриминговая компания приобретет собственность в Нью-Джерси, производственная студия, которую она там построит, станет второй по величине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212355/
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