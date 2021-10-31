12:34
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Общество

Сергей Шойгу передал кыргызстанским ветеранам Вооруженных сил гумпомощь

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу передал кыргызстанским ветеранам Вооруженных сил гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Совете ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла КР.

По его данным, атташе по вопросам обороны посольства РФ в КР Игорь Довбня передал военнослужащим медицинское оборудование и оргтехнику. Он отметил, что это маленький шаг в укреплении союзнических отношений между Кыргызстаном и Россией. Игорь Довбня добавил, что дружеские отношения двух стран и впредь будут укреплять и развивать.

В партии гумпомощи есть инвалидные коляски, глюкометры, костыли, кварцевые лампы, компьютеры и фотоаппарат.

В Министерстве обороны КР дополнили, что помощь была предоставлена в рамках военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212249/
просмотров: 580
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. США передали Кыргызстану очередную гумпомощь на 1 миллион сомов
Этническим кыргызам на Памире Кыргызстан передал продукты питания
Мука и сахар. Что еще передал Кыргызстан в качестве гумпомощи Афганистану
По поручению Садыра Жапарова Афганистану передан гуманитарный груз
Конфликт на границе. Жители Баткена получили гумпомощь от мигрантов из России
Просить и не воспользоваться. Как кыргызские власти строят отношения с донорами
Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте
Борьба с COVID-19. В город Ош поступила гуманитарная помощь из Китая
Базу «Кант» могут задействовать в защите рубежей ОДКБ при агрессии с Афганистана
Казахстан передаст Кыргызстану 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гумпомощи
Популярные новости
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
На&nbsp;улице Киевской в&nbsp;Бишкеке появились приствольные круги у&nbsp;деревьев На улице Киевской в Бишкеке появились приствольные круги у деревьев
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
31 октября, воскресенье
12:25
Более 11 тысяч детей в Чуйской области болеют гриппом. Кто будет учиться онлайн? Более 11 тысяч детей в Чуйской области болеют гриппом....
11:55
Сергей Шойгу передал кыргызстанским ветеранам Вооруженных сил гумпомощь
11:26
Выборы-2021. 74 процента респондентов намерены прийти на избирательные участки
11:00
Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
10:51
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника