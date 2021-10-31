Сергей Шойгу передал кыргызстанским ветеранам Вооруженных сил гумпомощь

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу передал кыргызстанским ветеранам Вооруженных сил гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Совете ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла КР.

По его данным, атташе по вопросам обороны посольства РФ в КР Игорь Довбня передал военнослужащим медицинское оборудование и оргтехнику. Он отметил, что это маленький шаг в укреплении союзнических отношений между Кыргызстаном и Россией. Игорь Довбня добавил, что дружеские отношения двух стран и впредь будут укреплять и развивать.

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