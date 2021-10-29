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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Департамент госсанэпиднадзора открыл новый пункт ПЦР-тестирования

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЭН) ввел в эксплуатацию новый пункт для забора биоматериала на ПЦР-диагностику COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, пункт расположен на территории ДГСЭН по адресу: улица Фрунзе, 535 (вход с улицы Жумабека). Пункт работает без выходных и праздничных дней. Анализы принимаются по будням с 8.00 до 15.00, по выходным — с 8.00 до 12.00. Результаты выдаются по будням с 18.00 до 22.00, по выходным — с 16.00 до 20.00.

Стоимость ПЦР-тестирования составляет 788 сомов.

В ведомстве добавили, что департамент оказывает бесплатные услуги социально уязвимым слоям населения, лицам, выезжающим за рубеж по причине здоровья при наличии подтверждающих документов, пенсионерам старше 65 лет при наличии пенсионного удостоверения, детям до 7 лет, а также инвалидам I и II групп.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212093/
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