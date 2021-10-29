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Общество
Сюжет: COVID-19

28 процентов опрошенных считают, что коронавирус — это очень серьезно

В Кыргызстане 28 процентов участников социологического исследования считают, что коронавирус — это очень серьезно. Такие данные представлены Международным республиканским институтом (IRI) по итогам опроса.

По его данным, 43 процента относятся к COVID-19 как к относительно серьезному заболеванию. 20 процентов не считают вирус чем-то опасным и 10 процентов полагают, что коронавирус абсолютно несерьезен.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212085/
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