Минобразования закупит компьютерную технику для школ на 92,5 миллиона сомов

Минобразования закупит компьютерную технику для школ. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели ведомство планирует потратить 92 миллиона 570 тысяч 730 сомов.

Отмечается, что техника закупается с целью внедрения системы «Электронная школа». В технической спецификации указано, что компьютеры должны быть одного бренда, собранные заводом-изготовителем (белая сборка).

Всего планируется приобрести 1 тысячу 645 компьютеров для 125 школ. Отметим, что в республике насчитывается 2 тысячи 296 общеобразовательных учреждений, из которых 152 — частные.