Вынуждают уволиться. Учитель школы-гимназии № 6 пожаловалась на давление

Учитель школы-гимназии № 6 пожаловалась, что ее вынуждают уволиться. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского городского кенеша.

По ее данным, сегодня депутаты постоянной комиссии по социальным вопросам выехали в учебное заведение.

«Ранее учитель обратилась с жалобой на директора об оказании давления и просьбе написать заявление об увольнении. Выслушав обе стороны, профильная комиссия решила направить протокольное поручение для изучения вопроса в управление образования мэрии», — сказали в БГК.

В горкенеше добавили, что к ним также поступила жалоба родителей на сборы родительских взносов в фонд школы и на неполадки санузлов в уборных. Вопросы обсудили во время выезда.

«Во время ознакомления с организацией питания выявлено наличие сладостей, напитков и других продуктов в продаже, которые не рекомендуются к употреблению детьми. В итоге депутаты поручили директору устранить имеющиеся недостатки, в частности в уборных», — отметили в пресс-службе.