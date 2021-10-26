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Общество

В ноябре кыргызстанцы смогут в магазинах и на рынках бесплатно сдать тест на ВИЧ

В ноябре кыргызстанцы смогут в магазинах и на рынках бесплатно сдать тест на ВИЧ. Об этом сообщает Республиканский центр «СПИД» Минздрава.

По его данным, в Кыргызстане стартует национальная кампания к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В центре отметили, что в республике 45 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется на поздних стадиях СПИДа, когда врачи бессильны что-либо сделать.

В течение месяца граждане смогут бесплатно и анонимно взять экспресс-тесты по слюне для себя и своего полового партнера во всех структурных подразделениях службы «СПИД» и провести самостоятельное тестирование, а также пройти анонимное тестирование на рынках, в больших гипермаркетах и принять участие в акциях и кампаниях, которые будут организованы партнерами службы.

«Вот уже два года мы живем в эпоху коронавирусной пандемии, которая серьезным образом изменила жизнь и продолжает ее менять. К нашему сожалению, в последние два года мы видим нездоровую тенденцию, когда большинство людей обращаются в службу «СПИД» уже на поздних стадиях развития инфекции», — подчеркнула директор центра Умуткан Чокморова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211656/
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