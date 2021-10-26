Проверка точек общепита. В Минздраве ждут разрешения Минэкономики

«Сейчас мы ждем разрешения Минэкономики на проведение плановой проверки», — отметила на брифинге санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

По ее словам, проверят не только точки общественного питания, но и места, где выпускают и готовят продукты, рынки, магазины и супермаркеты, которые их продают. «Проверке подлежат и предприятия, которые выпускают, например, колбасные, хлебобулочные изделия и другие продукты питания», — отметила она.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.