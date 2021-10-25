Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров

Видеоролик мексиканского блогера о Кыргызстане за три дня на YouTube набрал почти 3 миллиона просмотров.

В КР приехал известный мексиканский ютубер, блогер и интернет-знаменитость Луизито Комуника. Его канал Luisito Comunica — второй по количеству подписчиков во всей Мексике после Badabun и седьмой по популярности в испаноязычном мире. У канала 37,5 миллиона подписчиков.

22 октября Луизито Комуника опубликовал на своем канале видеоролик, снятый в Бишкеке, под названием «Страна, о существовании которой я не знал... Кыргызстан». На сегодня выпуск набрал 2 миллиона 870 тысяч 285 просмотров.

В видеоролике блогер рассказывает о валюте, языке, флаге, людях, религии КР, о том, что отличает ее от других стран, о национальных играх, ресторанах, исторических памятниках.

Судя по публикациям в Instagram, Луизито Комуника после Бишкека отправился в путешествие по северу республики.

«Наше приключение в Кыргызстане стартовало. Внимание, это только начало», — отметил он.