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Общество

В Беларуси признали экстремистским Тelegram-чат любителей песен Виктора Цоя

Министерство внутренних дел Беларуси расширило список Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими формированиями, включив в него сообщества «Ждановiчы cёння» («Ждановичи сегодня») и «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя». Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, были включены интернет-ресурсы формирований «Рабочы Рух/Расширенный круглый стол», dze.chat, «Буслы ляцяць» и «Буслы ляцяць Chat», «Дружины народной самообороны — ДНС» и «Кибер-партизаны».

В МВД отметили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников этих формирований, признанных в стране экстремистскими образуют состав уголовного преступления. Максимальная ответственность за данное преступление предусматривает семь лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211327/
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