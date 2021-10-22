На ремонт больницы в Жайылском районе потратили 7,8 миллиона сомов

В Жайылском районе расширили площадь реанимационного отделения территориальной больницы. Об этом сообщили в Агентстве развития и инвестирования сообществ (АРИС).

По его данным, построили и отремонтировали 22 палаты, кабинета и помещения. Проложены новые водопроводная и канализационная сети, в реанимационном отделении установили систему вентиляции и проложили асфальтированную подъездную эстакаду длиной 20 метров.

В реанимационном отделении есть операционный кабинет и девять койко-мест, оборудованные прикроватными мониторами, кислородными проводками. Общая стоимость объекта составила 7 миллионов 833 тысячи 23 сома.

Отмечается, что эта больница одной из первых в стране внедрила в работу элементы электронного здравоохранения. При обслуживании пациентов медицинский персонал использует электронную карту и электронный перечень лекарственных препаратов.