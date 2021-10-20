Кыргызстанец снялся в фильме с Ксенией Раппопорт. Его ищет съемочная группа

Кыргызстанца Кайратбека Нурбол уулу, снявшегося в российском фильме «На близком расстоянии», ищет съемочная группа. Об этом на программе «Вечерний Ургант» рассказал режиссер Григорий Добрыгин.

Известная актриса Инга (Ксения Раппопорт) в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера (Кайратбек Нурбол уулу), мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя.

«Курьера играет не актер, но теперь является актером, так как снялся в фильме. Когда я устроился в фирму по доставке еды, у меня в руках появился доступ к чату, где общаются курьеры. Там порядка 3 тысяч человек. И у меня появилась актерская база, я просто по аватаркам выбирал героя для фильма. Я увидел Кайратбека Нурбол уулу и понял, что это он. Попросил агента написать ему, он долгое время не выходил на связь», — сказал Григорий Добрыгин.

По его словам, после съемок фильма актер не выходит на связь.

Ксения Раппопорт также отметила, что Кайратбек Нурбол уулу вел себя как опытный актер.

Премьера фильма состоится 28 октября.