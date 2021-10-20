Посольства и консульства Кыргызстана стали активнее работать с мигрантами. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам заместителя министра иностранных дел Айбека Артыкбаева, за 9 месяцев оказали порядка 100 тысяч консульских услуг.

«В рамках защиты прав и интересов граждан рассмотрены 5 тысяч письменных обращений, осуществлены 460 выездов в места происшествий, аэропорты, больницы, морги, организовано около 200 мероприятий и встреч с участием кыргызских диаспор, проведены 260 встреч с представителями органов власти стран пребывания по консульским и миграционным вопросам, оказано содействие в отправке 332 тел умерших граждан на родину и помощь в получении невыплаченной зарплаты в размере 22 миллионов 705 тысяч сомов (в пересчете с рублей), с 15 тысячами 177 гражданами проведена информационно-разъяснительная работа по консульским и правовым вопросам», — сказал чиновник внешнеполитического ведомства.

Решен вопрос об открытии посольства КР в Венгрии и Генконсульства в Анталье, а также достигнута договоренность с американской стороной об открытии в перспективе консульских учреждений в Чикаго и Нью-Йорке.