11:38
USD 84.79
EUR 98.85
RUB 1.19
Общество

Военный правозащитник Анвар Сартаев потребовал отставки министра обороны

В Бишкеке военный правозащитник Анвар Сартаев повторно вышел на акцию протеста в поддержку сотрудников военкоматов. Одиночный пикет он устроил у здания института омбудсмена.

«Я требую отставки министра обороны Бактыбека Бекболотова за отписки, которые он присылает на обращения института омбудсмена и Совета безопасности. Требую также отставки начальника Генерального штаба за полное бездействие. Отставки начальника Главного организационно-мобилизационного управления за угрозы в адрес служащих военкоматов и отставки начальника Джалал-Абадского горвоенкомата по той же причине — за угрозы в адрес подчиненных», — сказал 24.kg Анвар Сартаев.

24.kg
Фото 24.kg. Анвар Сартаев

Напомним, ранее к правозащитнику обратились сотрудники 52 военных комиссариатов республики. Это гражданские специалисты, получающие зарплату от 5 до 7 тысяч сомов. По их словам, у них нет никаких льгот и преимуществ, предусмотренных Трудовым кодексом. На них также возлагают обязанности, не предусмотренные законодательством.

По словам Анвара Сартаева, сегодня начальство грозит увольнением тем, кто посмел обратиться к нему за помощью и юридической поддержкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210970/
просмотров: 791
Версия для печати
Материалы по теме
На Старой площади митингуют участники баткенских событий
В Кыргызстане сотрудники военкоматов просят повысить им зарплаты
Посвящаю Дню независимости. Прапорщик Нацгвардии пробежит ультрамарафон
Ситуация на границе. В парламенте предлагают дать оценку бездействию Минобороны
В парламенте предложили увеличить пенсионный возраст военных. Минобороны против
Незаконно лишенные статуса. Ветераны-миротворцы обратились к Садыру Жапарову
Вооруженные силы Кыргызстана. День сегодняшний
Ситуация на границе. Часть митингующих в Бишкеке выехала в военкомат
О чем на встрече в Москве говорили Таалайбек Омуралиев и Сергей Шойгу
Новая структура правительства: государственные службы и агентства упраздняются
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
20 октября, среда
11:36
Сотрудники ГКНБ ворвались в дом жительницы Таласа и необоснованно провели обыск Сотрудники ГКНБ ворвались в дом жительницы Таласа и нео...
11:28
COVID-19. Медикам из красной зоны не выплачивают зарплату
11:16
Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ
11:04
Военный правозащитник Анвар Сартаев потребовал отставки министра обороны
10:52
Коровы мешают кортежу президента. В Жогорку Кенеше обсуждают ситуацию на дорогах