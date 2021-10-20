Военный правозащитник Анвар Сартаев потребовал отставки министра обороны

В Бишкеке военный правозащитник Анвар Сартаев повторно вышел на акцию протеста в поддержку сотрудников военкоматов. Одиночный пикет он устроил у здания института омбудсмена.

«Я требую отставки министра обороны Бактыбека Бекболотова за отписки, которые он присылает на обращения института омбудсмена и Совета безопасности. Требую также отставки начальника Генерального штаба за полное бездействие. Отставки начальника Главного организационно-мобилизационного управления за угрозы в адрес служащих военкоматов и отставки начальника Джалал-Абадского горвоенкомата по той же причине — за угрозы в адрес подчиненных», — сказал 24.kg Анвар Сартаев.

Фото 24.kg. Анвар Сартаев

Напомним, ранее к правозащитнику обратились сотрудники 52 военных комиссариатов республики. Это гражданские специалисты, получающие зарплату от 5 до 7 тысяч сомов. По их словам, у них нет никаких льгот и преимуществ, предусмотренных Трудовым кодексом. На них также возлагают обязанности, не предусмотренные законодательством.

По словам Анвара Сартаева, сегодня начальство грозит увольнением тем, кто посмел обратиться к нему за помощью и юридической поддержкой.