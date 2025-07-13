Внедорожник протаранил забор военкомата. МВД проводит проверку

После того, как в Бишкеке внедорожник протаранил забор военкомата Октябрьского района, пользователи соцсетей стали сообщать, что за рулем находился один из милицейских чиновников.

В свою очередь пресс-служба МВД отреагировала на посты и комментарии.

«В связи с появившейся информацией о дорожно-транспортном происшествии с участием служебного автомобиля, сообщаем следующее. Указанный факт зарегистрирован, в настоящее время Службой внутренних расследований МВД проводится проверка. Все обстоятельства происшествия выясняются. По результатам служебной проверки действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

Министерство внутренних дел придерживается принципа прозрачности и открытости, дополнительная информация будет предоставлена позже», — говорится в пресс-релизе.

ДТП произошло 12 июля на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова. Внедорожник протаранил забор военного комиссариата Октябрьского района. На кадрах видно, что возле авто стоят несколько человек — у машины на земле лежит мужчина. По предварительным данным, это водитель внедорожника.