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Власть

Главы оборонных ведомств КР и РФ обсудили в Москве двустороннее сотрудничество

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Кыргызстана Бактыбеком Бекболотовым. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Минобороны РФ
Фото Минобороны РФ

«Я очень рад нашей с вами встрече. Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму», — сказал в ходе встречи министр обороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Андрей Белоусов заметил, что генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов в свое время командовал Панфиловской дивизией, сформированной в Казахстане. «В этом отношении наша общая история сильно переплетена», — сказал он.

По словам главы Минобороны КР, «наши деды рука об руку, плечом к плечу добывали великую Победу великой страны, великого народа».

«Конечно, очень много противников этой Победы, которые пытаются ее переписать. Я, как потомок воина, а мой дед от Сталинграда до Кенигсберга прошел, считаю, что мы обязаны дорожить этой Победой, этим днем», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328592/
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