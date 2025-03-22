16:50
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Происшествия

Капитан военкомата устроил драку с милиционерами в Бишкеке

Капитан Первомайского районного военкомат устроил драку с милиционерами. Об этом 24.kg рассказал источник в правоохранительных органах. 



По данным пресс-службы ГУВД Бишкека,  инцидент произошел накануне, 21 марта, примерно в 19.00 на пересечении улиц Суванбердиева и Белорусской. Патрульные сделали замечание 19-летнему водителю за нарушение ПДД, на что его пассажир 29-летний С.Н. отреагировал неадекватно, воспрепятствовал работе милиционера, нецензурно выражался в их адрес и устроил драку.

В итоге мужчину задержали и водворили в ИВС. Возбуждено дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. 19-летний водитель также оштрафован за нарушение ПДД.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что устроивший драку с милиционерами является капитаном Первомайского районного военкомата.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323615/
просмотров: 18198
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обсудили возможность строительства монорельсовых дорог
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
В дни празднования Нооруза милиция будет нести службу в усиленном режиме
В Бишкеке заработала первая роторная парковка
В Бишкеке у студентки изъяли 110 свертков синтетических наркотиков
В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонаезд попал на видео
В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке
В Бишкеке подрались водитель автобуса и муниципальный служащий
В Бишкеке BMW X5 выезжал на встречку, проехал на красный и совершил ДТП
В Бишкеке милиция задержала девушку по подозрению в содействии проституции
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина набросился на&nbsp;милиционера, ругаясь матом: он&nbsp;задержан В Бишкеке мужчина набросился на милиционера, ругаясь матом: он задержан
Кыргызстанца нашли в&nbsp;гостинице Вьетнама без сознания. Он&nbsp;в&nbsp;больнице Кыргызстанца нашли в гостинице Вьетнама без сознания. Он в больнице
Певца Кайрата Примбердиева оштрафовали на&nbsp;100 тысяч сомов Певца Кайрата Примбердиева оштрафовали на 100 тысяч сомов
Экс-мэр города&nbsp;Ош приватизировал детсад, ГКНБ вернул его государству Экс-мэр города Ош приватизировал детсад, ГКНБ вернул его государству
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
23 марта, воскресенье
15:00
Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg Березовая роща в Ала-Арче и мартовский Бишкек. Фото и в...
14:33
Акции протеста в Турции. В Стамбуле ужесточили запрет на демонстрации
14:01
Каждому по комнате. Как пройдут переговоры США с Украиной и Россией в Эр-Рияде
13:33
В Париже 500 улиц могут стать пешеходными: объявлен референдум
13:02
Казахская национальная одежда попала в Книгу рекордов Гиннесса