Капитан военкомата устроил драку с милиционерами в Бишкеке

Капитан Первомайского районного военкомат устроил драку с милиционерами. Об этом 24.kg рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, инцидент произошел накануне, 21 марта, примерно в 19.00 на пересечении улиц Суванбердиева и Белорусской. Патрульные сделали замечание 19-летнему водителю за нарушение ПДД, на что его пассажир 29-летний С.Н. отреагировал неадекватно, воспрепятствовал работе милиционера, нецензурно выражался в их адрес и устроил драку.В итоге мужчину задержали и водворили в ИВС. Возбуждено дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. 19-летний водитель также оштрафован за нарушение ПДД.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что устроивший драку с милиционерами является капитаном Первомайского районного военкомата.