В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электронный формат

В Кыргызстане стартовала цифровизация воинского учета и военных билетов. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев во время вручения техники Минобороны.

Фото из интернета

По его словам, Министерство обороны успешно завершило первый этап цифровизации: упорядочены электронный документооборот, учет гражданского персонала и процесс регистрации военнообязанных.

Сейчас электронная система воинского учета работает в пилотном режиме в пяти военных комиссариатах. До марта 2026 года она будет внедрена еще в 25 комиссариатах.

Ожидается, что цифровизация упростит процедуры учета, повысит точность данных и сделает работу военкоматов более прозрачной и оперативной.