Солдат спецподразделения «Скорпион» погиб во время учений

В Кыргызстане военнослужащий спецподразделения «Скорпион» Министерства обороны погиб в ходе плановых учений. Об этом сообщает национальная газета «Эркин-Тоо» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, один из солдат случайно выстрелил в товарища. Пострадавший скончался до приезда в больницу.

Министерство обороны подтвердило факт происшествия и уточнило, что инцидент произошел во время плановых военных учений.

В настоящее время военная прокуратура проводит служебное расследование. Министр обороны Руслан Муканбетов взял ход расследования под личный контроль.