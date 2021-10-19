Глава студии Marvel объяснил, почему переносят премьеры экранизаций комиксов

Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил масштабные перестановки в прокатных графиках экранизаций комиксов киновселенной. Видео появилось в Twitter.
По его словам, такое решение принято в связи с постоянными задержками в производстве тех или иных кинопроектов, вероятнее всего вызванных динамикой распространения коронавирусной инфекции.
Отметим, фильм «Черная пантера 2» лишился даты выхода 8 июля и переместился на 11 ноября 2022 года. «Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия», заявленный изначально на 25 марта, будет представлен зрителям 6 мая 2022-го, то есть релиз оказался перенесен на дату, которую раньше занимал фильм «Тор 4: Любовь и Гром». Само продолжение истории бога грома из Асгарда поклонники киновселенной смогут оценить 8 июля 2022 года. Стало известно, что выход в прокат экранизации «Капитан Марвел 2» перенесен на 17 февраля 2023-го.