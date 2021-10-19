Глава студии Marvel объяснил, почему переносят премьеры экранизаций комиксов

Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил масштабные перестановки в прокатных графиках экранизаций комиксов киновселенной. Видео появилось в Twitter.

По его словам, такое решение принято в связи с постоянными задержками в производстве тех или иных кинопроектов, вероятнее всего вызванных динамикой распространения коронавирусной инфекции.

"It's production shifts and changes, and because we have so many slots, we can just shift slots," Kevin Feige says of the schedule changes that altered #DoctorStrange2's release date. https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/ZaTmTKToWk — Variety (@Variety) October 19, 2021

Отметим, фильм «Черная пантера 2» лишился даты выхода 8 июля и переместился на 11 ноября 2022 года. «Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия», заявленный изначально на 25 марта, будет представлен зрителям 6 мая 2022-го, то есть релиз оказался перенесен на дату, которую раньше занимал фильм «Тор 4: Любовь и Гром». Само продолжение истории бога грома из Асгарда поклонники киновселенной смогут оценить 8 июля 2022 года. Стало известно, что выход в прокат экранизации «Капитан Марвел 2» перенесен на 17 февраля 2023-го.