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Общество

Понаехали. Глава следственного комитета РФ о мигрантах и жителях Краснодара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на ведомственном совещании, отчитал следователя Владислава Мегрелова, поступившего на службу в Ленинградскую область из Анапы, словами: «То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, еще вот краснодарцы понаехали!» Запись совещания опубликовало издание 47news.

Уточняется, что речь о 26-летнем следователе СК Владиславе Мегрелове зашла в связи с тем, что на него пожаловалась 79-летняя женщина, сын которой умер в октябре прошлого года от отравления угарным газом на даче в Ленинградской области.

Следствие, которое вел Мегрелов, пришло к выводу, что погибший сам виноват в случившемся. Его мать настаивала на том, что жертву целенаправленно отравили конкуренты по бизнесу или невестка.

Александр Бастрыкин, посмотрев материалы дела, спросил, какой университет тот окончил и где родился. И когда следователь назвал Анапу, глава СК поинтересовался у него: «А что не поехал обратно на родину на Кубанщину?» Затем руководитель комитета публично высказался о внешности Владислава Мегрелова, заявив, что тот «не наш, не питерский — ни по поведению, ни по лицу», предложив следователю либо поехать «обратно к казакам», либо устроиться в Санкт-Петербурге «официантом-халдеем».

Как утверждает издание 47news, в тот же день Мегрелова увезли из районного отдела СК на скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210883/
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