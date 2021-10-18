19 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-22, 30-41, Тулебердиева, Саадаева, Манаса, Архитекторная), «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Дулдул, Гагарина), улицы Токтоналиева, 20, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Горная, Береговая, Ямбургская, Дачная);

9.30-12.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Токолдош);

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 19;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Молдокулова, Чар);

11.00-15.00 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 22/1, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 6-8;

13.00-17.00 — 5-й микрорайон, 58, 66.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Бир-Булак, Беш-Кюнгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева), Ленинское (улицы Нижняя, Набережная, Прохладная, Коммунарская, Алма-Атинская, Солнечная, Ключевая, Садовая, Подгорная, Виноградная, Восточная, тупик Алма-Атинский, переулки Ключевой, Зеленый, Южный), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Курманбек, Сейтек, Семетей, Спортивная, Летняя, переулок Луговой), Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Калинина, Комсомольская, Кирова, Чапаева, Луганская, Мамыркалиева, Пионерская, 9 Мая, 8 Марта, проспекты Ленина, Победы), Маевка (улицы Новая, Молодая Гвардия, Школьная, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная, Веселая, Совхозная, Родниковая), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Яковенко), Васильевка (улицы Фрунзе), Таш-Добо (улица Средняя);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улицы Новая, Фрунзе), Шалта (улица Шопокова), Достук, Новопавловка (улицы Колхозная, Проектируемая, Свердлова, Северная, Степная, ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»), Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября, скважина), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая);

14.00-18.00 — села Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова), поселок Северный;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Щорса, Красноармейская), Чон-Арык (улицы Школьная, Медералы), Беш-Корюк (улицы Центральная, Эсенгула, Касымкулова), Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Ставрополовка, Алексеевка (улицы Фрунзе, Мира, Ватутина), Орто-Суу;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Эфиронос (улица Самат-Ата);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-16.00 — село Ивановка;

9.00-12.00 — село Сынташ;

Кантский РЭС

9.00-19.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосовая, Парковая, 25-го Партсъезда, переулок Мирный);

9.00-17.00 — село Ак-Кудук (улицы Пушкина, Северная, Токтогула, Новая жизнь);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улица Токмакская);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Прогресс (улицы Советская, Достук), Шамшы (улица Советская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Боролдой (улицы Беляндра, Почтовая, Фрунзе), Чым-Коргон (улица Казакбаева).

3 Таласская область Таласская область