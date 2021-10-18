Октябрьские события. Жениша Молдокматова оставили под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

В ходе заседания адвокат лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова Кантемир Турдалиев заявил ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

Юрист мотивировал просьбу тем, что у обвиняемого имеются проблемы со здоровьем, кроме того, на его иждивении престарелая мать и трое детей. Кантемир Турдалиев просил суд отпустить Молдокматова под домашний арест.

Сам обвиняемый заявил, что он содержится в СИЗО необоснованно и несправедливо. По словам Жениша Молдокматова, уголовное дело является политическим.

«Меня обвиняют в захвате власти. Но, по сути, власти не было до 15 октября. Переговоры по освобождению бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводил не я. Также считаю абсурдным обвинение в том, что я хотел захватить здание ГКНБ», — сказал он.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Убайдулла Сатимкулов не удовлетворил ходатайство адвоката. Жениш Молдокматов останется под стражей до конца судебного разбирательства.

5-6 октября прошлого года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.