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Общество

В городе Ош будут отслеживать движение маршруток через мобильное приложение

В Оше проводится работа по цифровизации услуг общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Накануне прошло собрание во главе с вице-мэром города Сонунбеком Жунусбаевым, обсуждалась реализация проекта среди городских маршрутных микроавтобусов. В частности, согласно представленной презентации, одним из вариантов может стать мобильное приложение BUSService. Для этого необходима установка gps-трекеров в маршрутки, а также организация диспетчерского пункта для работы в онлайн-режиме.

«Операторы транспортных предприятий смогут отслеживать работу всех единиц общественного транспорта во время обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект уже реализован на базе Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия. Подключены 30 троллейбусов и 18 автобусов, движение которых граждане могут отследить в онлайн-режиме через мобильное приложение BUSService.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210613/
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