18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-19.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда»;

8.00-17.00 — отрезки улицы Проскурякова;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 25;

9.30-12.00 — отрезки улиц Ала-Тоо, Жукеева-Пудовкина, Медерова, Карасаева, переулки Гвардейский, Кокандский, Вишневый;

9.30-16.00 — 5-й микрорайон, 59-61, 63;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Чатыр-Куль), «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-21,39-41,31-34, Тулебердиева), отрезки улиц Мессароша, 9-го Января, Дэн Сяопина, Орозова, Жамгырчинова, Кайназаровой, переулок Гатчинский;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 54, отрезки улиц 6-я линия,7-я линия.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Ленина, Мамыркалиева, Лермонтова, Комсомольская, Советская, Северная, проспект Победы, переулки Веселый, Горького, улицы Восточная, Набережная, Ауэзова, Маяковского, БЧК), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Иваницына, Алма-Атинская, Чернышевского, переулки Чуйский, Дальний), Пригородное (улицы Эркиндик, Береговая, Космонавтов, Садовая, Строительная, Юбилейная, Островского, Горького, Гагарина, Новая, 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая, Дорожная Ынтымак, Жаштык), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3, Юбилейная, Интернациональная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Кашка-Суу, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова, детсад, здание айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Берлик (улица Жумалы), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Фрунзе, Школьная, Октябрьская, переулки Клубный, Почтовый, Больничный, контуры 578, 569, 554), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбета, Раимбека, Набережная, жилмассивы «Байтик», «Новостройка», верхняя часть), Кара-Жигач (улицы Кундучалова, Людмилы, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, переулок Веселый, совхоз «Ала-Тоо»), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Школьная, Новая, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная, Совхозная, Родниковая, Веселая), дачи «Достук»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Гоголя, Комсомольская, Пионерская, Токтогула, Западная, Фрунзе), села Романовка (улицы Фрунзе, Полевая), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Еркеева, Проектируемая, Таш-Рабат, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Виноградная, Арыкбаева), Калтар, Джал (улица Проектируемая), Достук, Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо», улицы Школьная, Фрунзе), Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября);

5.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, жилмассив «Алтын-Ордо», контур 498);

10.00-17.00 — села Чат- Кель (улица Восточная), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы ажы, переулок Ново-Садовый), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Садовая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Железнодорожная, Ленина), Чон-Арык (улицы Школьная, Медералы), Беш-Корюк (улицы Эсенбаева, Баетова, Жакындина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Школьная, Кирова, Первомайская, Фрунзе, Колхозная, Киргизская, Автомобилистов, Ново-Садовая, Северная, Береговая, Тимирязева, Западная, Черемушки, Мира, Свердлова, Крупская, Молодежная), Алексеевка, Орто-Суу, Полтавка (улица Горького);

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Кум-Арык, Вознесеновка, Эфиринос, Панфиловка, Орто-Арык, Чорголо, Чалдыбар, Чолок-Арык;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Юрьевка, Ивановка;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосовая, Парковая, переулки Мирный, 25-го Партсъезда), села Тогуз-Булак (улица Бейшеналиевой);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Зорге, Токмакская, Гагарина, 123);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Он бир-Джылга (улицы Абдыкерим-Ата, Жумалиева), Шамшы (улица Октябрьская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Омуралиева), Боролдой (улица Фрунзе), Шабдан (улица Назар-Ата).

3 Таласская область Таласская область