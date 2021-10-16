17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Ленинское, Нижняя Ала-Арча (улицы Молодежная, Октябрьская, Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, переулки Заводской, Школьный, Северный, Советский, тупик Логвиненко), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Заречное, Кара-Жыгач;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чолпон.
3Ошская область
- 9.00-18.00 — села Зарбалик, Мамажан, Большевик, Кашкар-Кыштак, Малбазар, Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Көчө, Тамак, Жаш, Калмак, города Ноокат, Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), сельские управы Саламалик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо.
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — села Бужум, Жаны-Жер, города Кадамджай, Баткен (кварталы «Тамаша», «Тоо-Таш», «Чек»), сельская управа Бирлик.