18:46
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество

17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Ленинское, Нижняя Ала-Арча (улицы Молодежная, Октябрьская, Кыргызская, Новая, Тихая, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Логвиненко, Луговая, Фрунзе, Зеленая, переулки Заводской, Школьный, Северный, Советский, тупик Логвиненко), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Заречное, Кара-Жыгач;

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чолпон.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — села Зарбалик, Мамажан, Большевик, Кашкар-Кыштак, Малбазар, Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Көчө, Тамак, Жаш, Калмак, города Ноокат, Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), сельские управы Саламалик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо.
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — села Бужум, Жаны-Жер, города Кадамджай, Баткен (кварталы «Тамаша», «Тоо-Таш», «Чек»), сельская управа Бирлик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210568/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 октября: где в регионах отключат свет
12 октября: где в регионах отключат свет
11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 октября: где в регионах отключат свет
9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь
Орхан Инанды в&nbsp;суде рассказал, как его пытали в&nbsp;полицейском участке Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
16 октября, суббота
18:45
Названы вакцины, привившись которыми можно въехать в США Названы вакцины, привившись которыми можно въехать в СШ...
18:30
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:03
В некоторых районах Бишкека не будет газа пять дней
17:41
На юге пресекли незаконный провоз буржуек, шампуня и рыбы
17:28
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента