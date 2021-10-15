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Общество

В афганской провинции Кандагар произошел взрыв возле мечети. Есть погибшие

В афганской провинции Кандагар произошел взрыв возле шиитской мечети. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, погибли семь человек. Взрыв устроил террорист-смертник. В больницу доставлены 20 пострадавших. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Неделю назад взрыв в шиитской мечети в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 были ранены. Все погибшие и пострадавшие — прихожане мечети. Ответственность за взрыв тогда взяла террористическая группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210562/
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