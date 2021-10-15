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Общество
Сюжет: COVID-19

Экс-президент США госпитализирован с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN. По данным телеканала, Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии «в связи с инфекцией, не связанной с COVID-19».

Согласно информации телеканала, который ссылается на лечащих врачей, у 75-летнего Клинтона выявлено заражение крови. «Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — сообщает телеканал.

Лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению. Они также отметили, что Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности.

Клинтон посетил Калифорнию по делам своего фонда. Он был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.

Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на лечащих врачей и представителей экс-президента, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.

Политик ранее перенес две операции на сердце: в 2004 и 2010 годах.

Билл Клинтон — 42-й президент США от партии демократов. Он занимал пост главы государства два срока подряд, с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210558/
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