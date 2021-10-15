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Общество

Учебный центр в Кыргызстане получил оборудование для осеменения на 35 тысяч евро

Учебный центр Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ возобновил работу. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По их информации, с помощью центра Корейской программы по международному сельскому хозяйству (KOPIA) учебный центр получил современное оборудование для искусственного осеменения на 35 тысяч евро. Это оборудование определяет качество семени крупного рогатого скота и определяет стельность коров.

В Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства и пастбищ прошел также семинар по искусственному осеменению крупного рогатого скота, в котором приняли участие заместитель министра Марсбек уулу Илич, профильные специалисты министерства, представители центра KOPIA, фермеры.

«Основная цель активизации учебного центра — это производственная практика фермеров во всех регионах страны, а также производственная практика студентов Кыргызского национального аграрного университета», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210548/
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