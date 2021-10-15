В Бишкеке в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, ярмарки пройдут в двух районах. Начало в 9.00:

на пересечении улиц Токомбаева и Жетикашкаевой в микрорайоне № 12;

на улице Раззакова, между улицами Киевской и Токтогула.

Свои товары будут реализовывать такие отечественные производители, как ОсОО «Салих ЛТД», ОсОО «Адал-азык», ИП «Омат», ОсОО «Ийгиликтуу Чарба», ОсОО «ЭфтарАгро», ОсОО «Витал Виста», ЧП «Ынтымак», ОсОО «АльфаТрейд», ОсОО «Дельфин Трейдинг», ЗАО «Акун», ОсОО «Яшар Групп», ОсОО «Ай-Зи», ОсОО «Бин групп», ОсОО «Тазажан», ОсОО «Бал Ширин», ОсОО «БринМаркет», ОсОО «Ак Куу», ОсОО «Кант Сүт», ОсОО «РИХА», ОсОО «Чабрец», ОсОО «Алайку Органик».

Организаторами являются столичный муниципалитет и Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.