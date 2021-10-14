Еще один митинг на Старой площади. Президента просят искоренить коррупцию

У Дома правительства проходит еще один митинг. Участники акции протеста просят президента Садыра Жапарова искоренить коррупцию в правоохранительных органах и судебной системе.

На площади собралось около десятка человек. По их словам, они являются жертвами правовой системы в стране.

«На сегодня от действий правоохранительных органов страдают десятки, а то и сотни бедных людей. Их голоса ни до кого не доходят. Начиная со следствия, прокуратуры до судов всех инстанций — все охвачено коррупцией. Это стало бизнесом. Вы говорили, что начиная с мая будете в месяц два раза принимать простых граждан. Примите нас, выслушайте нашу проблему, очистите правоохранительную систему от коррупции. Грядет зима, а люди лишились домов, не могут выплатить кредиты, стали жертвами мошенников», — рассказала участница митинга Ысланкан Эгембердиева.