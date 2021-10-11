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Общество

В Европе создан трекер для женщин, которые гуляют или путешествуют в одиночестве

В Великобритании появился трекер, с помощью которого женщины могут подключиться к системе GPS-слежения во время прогулок, поездок в такси или путешествий. Как пишут зарубежные СМИ, сервис под названием Walk Me Home («Проводи меня домой») разработала Британская телекоммуникационная компания BT Group.

Пользовательницы сервиса могут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в специальное приложение. Перед дорогой нужно запустить приложение, позвонить или отправить текстовое сообщение 888, после чего трекер начнет отслеживать перемещения пользователя и рассчитает примерное время в пути.

Если человек не доберется до конечной точки в назначенное время, трекер вызывает экстренные контакты, а потом полицию.

Трекер можно использовать всегда, когда женщине нужно обезопасить свой маршрут — во время одиноких прогулок, в поездках на такси или на общественном транспорте, а также во время путешествий.

Представители BT Group заявили, что решили создать трекер после недавних убийств и похищений женщин в Лондоне, возмутивших общественность. «Мужское насилие приводит к тому, что многие люди, особенно женщины, живут в страхе», — заявил генеральный директор BT Филип Янсен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209982/
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