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Общество

10 октября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А.), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодой Гвардии, Октябрьская, Полевая, Тепличная, переулок Садовый), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчи, Манжыл-Ата).
2
Таласская область
  • 8.00-18.00 — села Кок-Добо, Талас, Май, Новодонецк;
  • 9.00-17.00 — Талас (центральный район, поликлиника, улица Айтматова), села Кок-Ой, Бакай-Ата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209798/
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