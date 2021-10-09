10 октября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А.), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодой Гвардии, Октябрьская, Полевая, Тепличная, переулок Садовый), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчи, Манжыл-Ата).

2 Таласская область