Для зараженных COVID-19 свободны 262 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 262 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 8 октября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 246;

Национальный хирургический центр — 8;

Клинический родильный дом № 2 — 8.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 179 тысяч 120 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.