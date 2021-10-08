В Ала-Букинском районе с пациентов незаконно взимают деньги

В больнице Ала-Букинского района с пациентов незаконно взымают деньги. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, жители сообщили сотрудникам института омбудсмена, что в районной больнице взимают от 20 до 200 сомов за медицинский осмотр, выдачу справок, рецептов и направлений на обследование, и что это происходит повсеместно.

«Для проверки информации представители акыйкатчи провели мониторинг больницы. Факт подтвердился. Кроме того, стало известно, что врачи при выписке пациентов взимают с них по 50-100 сомов в какой-то «фонд», из которого, как пояснил медперсонал больницы, оплачивается мелкосрочный ремонт, приобретение бумаги и так далее», — отметили в институте.

Поборы врачи объяснили «недостаточностью финансирования со стороны бюджета». При этом в некоторых отделениях больницы наблюдается полная антисанитария, душевые комнаты не соответствуют установленным требованиям, на информационных стендах отсутствует информация о программе государственных гарантий.

Сотрудники аппарата омбудсмена направят акты реагирования в соответствующие госорганы.