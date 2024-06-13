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Экс-помощник мэра города Ош задержан за поборы с предпринимателей

Выявлен факт вымогательства денег с предпринимателей должностным лицом мэрии Оша. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, А.К.С. в бытность помощником мэра Оша угрозами, давлением и шантажом ежемесячно получал 400 тысяч сомов от директора центрального рынка города Ош, в качестве так называемой «отметки».

«В 2023 году он обманом завладел 6,4 миллиона сомов гражданина И.Н.И. под предлогом сбора спонсорской помощи для организации Дня независимости Кыргызстана и Дня города Оша. А.К.С. также обвиняется в получении незаконного денежного вознаграждения с апреля по декабрь 2023 года, когда он пользовался влиянием и доверием своих коллег и общественности. Но, как выяснилось, это доверие он использовал в корыстных целях, систематически получая деньги и обещая взамен свою помощь и покровительство», — говорится в сообщении.

Таким образом, государству нанесен убыток до 10 миллионов сомов.

«Имеются сведения, что А.К.С., пользуясь своим должностным положением, получал деньги от других предпринимателей города Оша в особо крупном размере. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс в регионе. 30 мая 2024 года возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере» УК КР и А.К.С. водворен СИЗО ГУ ГКНБ на два месяца», — пояснили в ведомстве.

В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия по сбору и документированию доказательной базы в отношении других причастных к коррупционной схеме лиц.

ГКНБ призывает граждан и предпринимателей, пострадавших от А.К.С., обращаться по адресу город Ош, улица Баялинова, 5, телефон: 73232.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296595/
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