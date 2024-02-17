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Происшествия

За поборы с граждан задержана сотрудница Минцифры Кара-Суйского района

Выявлены факты систематических незаконных поборов денег в департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что специалист отдела загса Кара-Суйского района систематически осуществляла поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР

Возбуждено уголовное дело. Женщине предъявили обвинение по статье 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287022/
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