В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 143 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 703 человека, в больницах — 440. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 140 — в тяжелом. Состояние 273 больных (или 62 процентов) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 77 человек, из них в Бишкеке — 31, Оше — 1, Чуйской области — 22, Ошской — 3, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 873 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.