8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — отрезки улиц Элебесова, Витебской, Фере, Шабдана Баатыра, 1, 1/1, 1/2;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 24;

9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, Ульяновская, переулок Шушенский), жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-16, Чуй-40 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Сары-Булун, Садыбакасова, Чортекова, Южная магистраль, Чатыр-Куль), отрезки улиц Гагарина, Темировской, Буурдинской, переулок Сосновый, улица Токтоналиева, 30.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Фрунзе, Новая, Кыргызская, Логвиненко, Коллекторная, Трудовая, Кара-Суйская, Панфилова, Полевая, Белинского, Тихая, Солнечная, Адырская, проспект Мира, переулки Колхозный, Советский, Школьный, Весенний), Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Ленинское (улицы Сельсоветская, Восточная, Алма-Атинская, Садовая, Набережная, Южная, Виноградная, Сельповская, переулки Сельповский, Виноградный, Маслопромский, детсад, айыл окмоту, школа), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Набережная, Панфилова), Маевка (улицы Школьная, Веселая Совхозная, Родниковая), Байтик (улицы Набережная, Ала-Арчинская, Эшмамбет, Райымбекова, жилмассив «Байтик»), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная, участок Васильевка, контуры 569, 578, переулок Больничный), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Шопокова), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, проспект Победы);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улицы Токтогула, Фрунзе, Новая), Новопавловка (улицы Гоголя, Крупской, Гагарина, Крупская), Сокулук (улицы Ленина, Советская, Токтогула, Калинина, Кайназаровой, Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Ленинградская, Вишневая, Луговая, Солнечная, Железнодорожная, Московская, Речная, Полевая, Набережная, Победы, Кирова, переулок Железнодорожный), Асылбаш (улицы Новая, Жайчи, Мира, Бира), Военно-Антоновка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина, Пограничная), Новопавловка (улицы Пограничная, Советская, Фрунзе, Ала-Арчинская), Шалта (улицы Алмалуу, Ленина, Осмон, Шопокова, Боромбаева, Раимбаева, Комсомольская, Иманалы, Шабданалы, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), Комсомольская (улицы Средняя, Молодежная, Пионерская, Карасуйская), Романовка (МТФ), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова);

13.00-17.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, Вокзальная, переулок Железнодорожный), села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, МТФ, переулок Сагымбаева);

10.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Зеленая, Комсомольская, Западная, Мира, Степная, Совхозная, Широкая, Новая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Южная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Средняя, Пушкина, Высоцкого, Атбашинская, племптицефабрика), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Строительная, Дорожная, Южная, Тупик, Новая);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беш-Орюк (улицы Эсенбаева, Баетова, Жакындина), Александровка (улицы Молодежная, Луговая, Ванахуана, Буденного), Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Айылчы, Петровка (улицы Советская, Заводская, Центральная), Беловодское (улицы Фрунзе, Шевченко, центральная часть), Темен-Суу, Ак-Башат, ущелье Ак-Суу (улицы Жорголот, оздоровительный комплекс «Тюльпан»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Маяковского, Гоголя, Октябрьская, Федорова, Пионерская, Свердлова, Абая, Космодемьянской, Чайкина, Космическая, Железнодорожная, Российская, Жданова, Целинная, 40 лет Киргизии, 27-32, 33-38, Кожомбердиева, Карла Маркса, Коммунистическая Ленина квартал «Бакай»), села Алексеевка (улицы Молодежная, Центральная, Фрунзе, 8 Марта, Мира, Школьная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Панфиловка (улицы Тихонова, Подгорная, Осмонова, Заречная, Тиллебалиева, Октябрьская, Первомайская, Центральная, Южная, Жаштык, Жапаркулова, Ключевая, Луговая, переулок Каиндинский), Каптал-Арык, Вознесеновка (айыл окмоту, улица Центральная);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосовая, Парковая, 25-го партсъезда, переулок Мирный), села Котовское (улицы Южная, Зеленная, Суворова, Авизова, Котовская, Скрябина), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (отрезки улиц Жантаева, Калинина Ленина, Родниковой, Дунларова, Некрасова, Куйбышево, Фурманова, Охотничья);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамшы (улица Октябрьская), Прогресс (улица Советская), Арал, Ак-Бешим, Заказник;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Тынчтык), Шабдан (улица Назар-Ата), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область