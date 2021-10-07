Российская художница увековечила погибших в битве с COVID-19 медиков Кыргызстана

Российская художница Elena Kirmizi Nar (Елена Сухорукова) увековечила погибших в битве с COVID-19 медиков Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила сама автор.

«Воины Гиппократа» — название целой серии персональных выставок художницы, включающей свыше 150 портретов медицинских работников, скончавшихся в борьбе с пандемией.

Представлены портреты медиков-героев из всех уголков России и стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Эстония, Латвия и Литва).

Елена Сухорукова написала портреты врача-нарколога Анары Айдаркуловой (59 лет), хирурга-проктолога Турата Кулжабаева (45 лет) и профессора кафедры хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета Мырзабека Матеева (61 год).

С 1 по 17 октября выставка «Воины Гиппократа» проходит в Краевом художественном музее Краснодара. Она приурочена к Международному дню медиков.