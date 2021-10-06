7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 23, жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 2-я, 3-я), улица Суванбердиева, 102;

13.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного;

9.30-13.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Энесай, 5-13), отрезки улиц Шайыр, Пионерской, Курманалиева, Саратовской, Комсомольской;

9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Енисейской, Фирсова, переулки Новостроевский, Памирский, Аральский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Садырбаева, Магистральной, Волоколамской, Эшпай, Семетей, Туюкской, Асаналиева, Сыдыгалиева, переулки Нижний, Комсомольский, улица Токтоналиева, 20, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Арча», «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Садыбакасова, Шербет), «Ак-Босого» (улицы Чуй-41 — Чуй-45).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Восточная, Тепличная, Строительная, Сельская, Совхозная, Школьная, Тулебердиева, Скворцова, Берекет, Биримдик, Замандаш, Келечек, жилмассивы «2 га», «Кут», «Шаттык», «Ынтымак», МТФ), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Панфилова, Алма-Атинская, Полевая, Пионерская, Первомайская, Маяковского, Заводская, тупик Заводской), Карла Маркса, II отделение (улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Арашан (дачи), Кара-Жыгач (улица Кондучалова, госпиталь), Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Кузнечная, проспект Победы), Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодая Гвардия, Заездная), Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиева, Комсомольская);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — город Шопоков (улицы Комсомольская, Пионерская, Токтогула, Гоголя, Западная), села Сокулук (улицы Ленина, Кирова, Фрунзе, Достук, Ошская, Свердлова, Кайназаровой, Мира, Юбилейная, Полевая, Победа, Ленинградская, Набережная, Школьная, Весенняя, Батаева, Московская, Восточная, Садовая, Проектируемая, Ленина, Шопокова, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный), Романовка (МТФ), Асылбаш (улицы Жайчи, Бира, Новая, Мира, Ленина, Доолот, Сурабалды, имени Крупской, Тоголок, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны Турмуш, Омурбека), Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Романовка (улицы Полевая, Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Гагарина, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная), Туз (улицы Школьная, Центральная, Южная), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Фрунзе, Пионерская);

10.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Зеленая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Переулочная, Новая, Тупиковая, Заводская, Проектируемая, Гагарина, Средняя, Южная, Пушкина, Высоцкого, Атбашинская, Плем Птицефабрика), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Тупик, Новая, Дорожная, Южная, Строительная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Орюк (улицы Эсенбаева, Баетова, Жакындина), Сретенка (кошары), Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибанова), Маловодное (кошары), Спартак (улицы Ленина, Попова, водокачка), Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Александровка (улицы Масанчина, Октябрьская, Луговая, Токтогула);

9.30-17.00 — ущелье Ак-Суу (улицы Жорголот, оздоровительный комплекс «Тюльпан»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00- город Кара-Балта (улица Гидропартия), села Жайыл, Алексеевка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улицы Молодежная, Пролетарская, Труда, Семофорная, Карбышева, Больничная, Кривенко, Джуматаева, Пионерская, Кабельная, Кислых, Каныкей, Казаченко, Строительная, Заводская, Белоброва), села Вознесеновка (улицы Ворошилова, Вишневая, Лермонтова, Гоголя);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка, Юрьевка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, 1, 2, 2а, 3-8, 12, 17, отрезки улиц Зеленой, Прудовой, Толстого, Полевой, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичной, Карла Маркса, Новостройка, Кутузова, Комминтерна, Ворошилова, Школьной, Куренкеева, Почтовой, Восточной, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Гризодубова, Комсомольской, Шолохова, Гагарина), села Первомайское (улицы Прудовая, Первомайская, Советская, Западная), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая, Речная);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Шамшы (улица Советская), Прогресс (улицы Достук, Советская), Искра (улицы Юбилейная, Биянху, Фабричная, Новоселов, Победы, Молодежная, Центральная, Садовая, Проектируемая, Мира, Рыбачинская);

Кеминский РЭС

9.00 −17.00- села Чолок, Шабдан (улица Даниярова), Боролдой (улица Фрунзе).

3 Таласская область