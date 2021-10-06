Поддержите право на жизнь. Союз пациентов проведет флешмоб у «Белого дома»

Кыргызстанки, перенесшие рак молочной железы, и другие члены Союза пациентских сообществ проведут флешмоб у «Белого дома». Об этом сообщили в ОФ «Вместе против рака».

Акция состоится завтра с 8.30 до 10.00 у стен Жогорку Кенеша.

Таким образом участники хотят обратиться к депутатам с просьбой внести в среднесрочный республиканский бюджет цифры, которые должны быть направлены на закупку лекарственных препаратов.

Организаторами мероприятия выступили ОФ «Вместе против рака», ОФ «Эргене», Союз пациентских сообществ, объединение женщин, перенесших рак груди, «Курдаш».

В фонде добавили, что, по данным Национального центра онкологии и гематологии, в 2020-м впервые диагноз «рак молочной железы» поставлен 626 женщинам, из них 122 умерли в первый год после установления диагноза. Рак молочной железы стоит на первом месте в структуре смертности по Кыргызстану. Эта ситуация связана с поздней диагностикой (почти 40 процентов выявляются на запущенных стадиях), несовершенством и низкой доступностью методов для установления диагноза, к противоопухолевым лекарственным средствам. Также отсутствие реабилитации и восстановительной терапии способствует повышению инвалидизации по причине развития осложнений.