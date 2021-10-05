В Кыргызстане сняли документальный фильм о начале пандемии COVID-19

В Кыргызстане сняли короткометражный документальный фильм о начале пандемии COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила медиаэксперт Света Байтикова.

Отмечается, что съемки проходили с мая по июнь 2021 года.

«Показ фильма планировался 4 июля ко Дню медицинского работника. Но очередная июльская волна эпидемии не позволила отдать дань уважения и благодарности всем медицинским работникам и тем службам, которые были задействованы с начала пандемии», — написала она. И выразила благодарность медикам и другим спикерам «за активность, оперативность, понимание и за те чувства, которые нахлынули вновь и пришлось все испытать заново».

Особую благодарность Байтикова выразила работавшей над фильмом команде: Руслану Кубанычбекову, Анархан Алтымышевой, Мунаре Боромбаевой, Расулу Жумашеву, Расиму Абасову, Марлену Бексултанову, Адилету Жумашеву.

«Пандемия застала врасплох и без того ослабленную сферу медицины. Основная нагрузка легла на плечи медиков, пока не знавших, как бороться с этой коварной болезнью. С самого начала пандемии коронавируса гражданам активно помогали врачи, медсестры, молодые врачи и студенты медицинских вузов. Если одни лечили и консультировали пациентов, другие выезжали на дом, третьи дежурили в стационарах. Медики в белых халатах — сегодняшние герои страны», — говорится в анонсе фильма.