С первым смогом. С похолоданием качество воздуха в Бишкеке снова ухудшилось

Резкое похолодание привело к ухудшению качества воздуха в столице Кыргызстана. В рейтинге крупнейших городов мира World Air Quality Бишкек сегодня находится на 19-м месте.

Сегодня статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 84 (AQI), однако последние три дня это значение было гораздо выше — от 112 до 124 (AQI).

Фото 24.kg. Последние три дня над Бишкеком вновь был смог

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Фото 24.kg. Показатели загрязненности воздуха в различных районах Бишкека

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.