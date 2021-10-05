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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

С первым смогом. С похолоданием качество воздуха в Бишкеке снова ухудшилось

Резкое похолодание привело к ухудшению качества воздуха в столице Кыргызстана. В рейтинге крупнейших городов мира World Air Quality Бишкек сегодня находится на 19-м месте.

Сегодня статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 84 (AQI), однако последние три дня это значение было гораздо выше — от 112 до 124 (AQI).

24.kg
Фото 24.kg. Последние три дня над Бишкеком вновь был смог

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

24.kg
Фото 24.kg. Показатели загрязненности воздуха в различных районах Бишкека

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209339/
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