С первым смогом. С похолоданием качество воздуха в Бишкеке снова ухудшилось

Резкое похолодание привело к ухудшению качества воздуха в столице Кыргызстана. В рейтинге крупнейших городов мира World Air Quality Бишкек сегодня находится на 19-м месте.
Сегодня статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 84 (AQI), однако последние три дня это значение было гораздо выше — от 112 до 124 (AQI).
Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.
Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.