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Общество

День города Ош. Семь интересных фактов про южную столицу

Ош — это не только южная столица Кыргызстана или один из самых древних городов Средней Азии. Ош — это яркая атмосфера, непривычный уклад и своя, особая философия.

С тех пор как в 2000 году торжественно отметили 3000-летие Оша, появилась традиция праздновать День города 5 октября. В честь праздника редакция 24.kg собрала интересные факты и впечатления о южной столице.

Ош такой один

Только в Оше таксист, которому называешь точный адрес, спросит, рядом с каким известным зданием находится это место. Только в Оше завидев издалека знакомого, начинают за десятки метров громко с ним здороваться и расспрашивать о делах. Только в Оше знаменитые плов и самсы вечером не заказывают — их готовят в обед и едят только свежими, иначе не комильфо. И только внутри Оша существуют отдельные села.

Утро в Оше начинается рано. Пока изнеженные жители других городов еще смотрят сладкие сны, жизнь в южной столице уже вовсю кипит. И первое, что делают ошане, — подметают свои дворы и улицы.

А вот с инфраструктурой городу повезло меньше. В Оше не везде есть центральное отопление и водопровод. Да и качество питьевой воды оставляет желать лучшего — во время осадков ее не бывает неделями.

Вкусное изобилие

Ош у многих ассоцируется с пловом с изюмом и самсами. И не зря. По одной из версий само слово «Ош» произошло от названия этого вкусного блюда. Хотя более вероятной называют другую, по которой царь Соломон (Сулейман) вел свое войско и увидел поселение. Царь сказал: «Хош!» («Остановись!»), и город получил свое название.

В Оше можно попробовать не только плов разных видов, но и удивительные самсы. Например, самсы «тамчы» в форме капельки. И другие блюда, те же «майда манты» — небольшие манты с картофелем.

Уличная кухня тоже впечатляет. Например, здесь продают освежающий чалап с добавлением свежих яблок, разноцветных болгарских перцев и специй. Но больше всего поражает подача напитка — его наливают при помощи импровизированной метелки, сделанной из листьев базилика.

Зима в Ошской области умеренно теплая и короткая. А лето жаркое и засушливое. Климат позволяет выращивать здесь субтпропические фрукты, такие как гранат, хурма, лимон, инжир, бананы. Здесь можно встретить и айву, и персики, и виноград.

Базар «Жайма»

На базаре нужно побывать обязательно. Огромный восточный рынок раскинулся вдоль западного берега реки Ак-Буры. Чего здесь только нет: продукты питания, одежда, бытовые товары, текстиль, сувениры и даже скотный ряд. Большинство товаров — китайский масс-маркет, но все дешево и всего много.

У неподготовленного туриста глаза разбегаются от царящего здесь хаоса: толпы людей, торговцы и тележечники, разномастные прилавки, где парфюмерия разложена вперемешку с китайскими джинсами, а рядом на земле продают яблоки из картонных коробок и дешевые игрушки.

Столетний парк

Одному из самых популярных городских парков Оша два года назад исполнилось 100 лет. Официально парк отдыха и культуры имени Токтогула был открыт в 1919 году на месте другого парка, который был разбит колониальными властями Российской империи. В честь прославленного акына Токтогула парк был назван намного позже.

На территории парка имени Токтогула в юго-восточной части похоронен комсомолец Владимир Голубев, погибший в 1919 году при доставке секретного пакета. По воспоминаниям его современников, Голубев завещал похоронить его между тремя тополями на берегу реки Ак-Бууры в городском парке.

Гора Тахти-Сулейман

Главная достопримечательность и символ города — гора Тахти-Сулейман («Трон Соломона»), которая с древности считается одной из важных святынь местных мусульман — второй Меккой. На южном склоне Сулейман горы обнаружены древние земледельческие поселения эпохи бронзы. Именно с ними связывают возникновение города Оша.

Кроме того, Ош являлся одним из религиозных мусульманских центров Средней Азии. По преданиям именно на этой горе женщина может просить бога послать ей ребенка, а на вершину ведет легендарная «тропа испытаний», по которой, согласно легендам, никогда не сможет пройти ни одна неверная жена.

Музейный комплекс «Сулайман-Тоо»

Историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо находится у подножия одноименной горы. Музей создан в 1949 году. В нем хранится более 33 тысяч экспонатов.

Расположение Музея духовной культуры на одной из вершин Сулейман-Тоо не случайно. Здесь находятся петроглифы, возраст некоторых из них насчитывает тысячелетия, а также не менее 12 святых пещер, посещаемых многочисленными паломниками. В этих пещерах в древности жили отшельники, располагались жертвенники и мазары, поэтому люди приходят сюда помолиться и попросить помощи у святых.

Вот такой он город Ош — колоритный и самобытный, со своей особой атмосферой. В нем каждый найдет для себя что-то необычное и удивительное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209290/
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