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Общество

Одевайтесь потеплее. Штормовое предупреждение: дождь, переходящий в снег

Сегодня в Кыргызстане похолодает. Агентство по гидрометеорологии распространило штормовое предупреждение.

По его данным, 4 октября ожидается резкое изменение погоды. На большей части территории страны временами дожди, в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горах снег. Местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.

4-5 октября ночью в зоне земледелия Чуйской области ожидаются заморозки. Также они прогнозируются в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей до −2 градусов, а в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей до −2...−4 градусов.

Такие заморозки опасны для неубранных овощных культур.

4 октября в Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3...+5 градусов, максимальная температура воздуха днем +10...+12 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209128/
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