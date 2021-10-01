Одинокие и беспомощные. Как бьются за жизнь пенсионеры Кыргызстана

В Кыргызстане 450 тысяч пожилых людей. Более десяти тысяч из них одиноки и беспомощны, они потеряли всех родных и нуждаются в постоянной помощи и поддержке. С трудом выживая на крохотную пенсию, существуя в спартанских условиях, старики тем не менее умудряются сохранять оптимизм и осторожную веру в будущее.

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72-летняя Наталья Лобачева живет в коммунальной квартире в Рабочем городке. Всю жизнь посвятила медицине, работала в Республиканском центре психиатрического здоровья и наркологии при школе милиции. Как вышла на пенсию, хваталась за любую работу по уходу за пациентами на дому. С годами здоровье пошатнулось и теперь поддержка требуется ей самой.

Фото 24.kg. Наталья Лобачева

Ее двухэтажный коммунальный дом больше похож на декорацию к фильму ужасов — обшарпанные стены, неприятный запах и грязь. Наталья Федоровна живет здесь несколько десятков лет и в своей квартире старается поддерживать порядок. Делать это непросто — из-за проблем со здоровьем пенсионерка передвигается с трудом.

«Живу здесь со своим котом Тишкой. Раньше было много родственников, даже на Иссык-Куле. Со временем все умерли, остались только я и мой верный кот. Он очень умный, понимает меня, утешает, когда надо», — с улыбкой говорит она.

Катаракта, бронхиальная астма, язва желудка, ишемия сердца — перечень всех диагнозов Натальи Федоровны занимает немало места. Чтобы просто выжить, каждый день ей нужно пользоваться ингалятором и принимать лекарства буквально горстями. На них и уходит большая часть небольшой пенсии.

Защититься от одной только астмы ей обходится в 700 сомов в месяц. Лекарства она старается покупать какие подешевле, местного производства. Пусть они не такие эффективные, но это лучше, чем ничего.

И все бы ничего, но боится Наталья Федоровна стать совсем беспомощной.

Еще полторы тысячи — на коммуналку. На продукты денег не остается. «Все дорожает. Как жить, когда хлеб стоит почти 30 сомов, а литр масла 200? Скажите мне, как жить? Тихий ужас», — плачет женщина.

«Врачи говорят — нужно постоянно лежать, а я стараюсь хоть что-то делать, стираю немного, пол пытаюсь мыть. Плохо то, что туалет на улице, дойти туда не могу, приходится пользоваться ведром», — говорит она.

Все в квартире пенсионерки стоит строго на своих местах. Из-за катаракты женщина совсем плохо видит, поэтому даже медикаменты научилась распознавать на ощупь — ведь рассчитывать она может только на себя.

«В больницу попасть сложно, не принимают из-за коронавируса. Госпитализировать тоже не могут, потому что нет близких, которые бы ухаживали за мной в палате. Вот и сижу здесь — задыхаюсь... Скорую помощь вызову, врачи помогут, но все остальное своими силами», — вздыхает она.

Диспетчеры скорой помощи порой просто бросают трубку. Говорят, что я слишком часто их дергаю. Как будто я звоню от того, что мне скучно. Наталья Лобачева

«Часто даю объявления в бесплатную газету. Ищу людей, которые помогут прибраться в доме, выбросить мусор, сходить в магазин. Конечно, у меня нет денег, чтобы заплатить им. Но каждый хочет с тебя что-то «содрать». Бесплатно никто не соглашается. Иногда приходят такие помощники и воруют мои вещи. Украли очки, щипчики, даже бумагу для заметок. Обидно становится, они же знают, что ждет их в старости, никто не застрахован», — подчеркивает Наталья Лобачева.

Но женщина не унывает. Живя практически в полном одиночестве, она по-прежнему здраво мыслит и всегда радуется гостям. Только вот телевизор смотреть не любит — слишком много негатива показывают.