13:00
USD 84.80
EUR 98.40
RUB 1.17
Общество

Одинокие и беспомощные. Как бьются за жизнь пенсионеры Кыргызстана

В Кыргызстане 450 тысяч пожилых людей. Более десяти тысяч из них одиноки и беспомощны, они потеряли всех родных и нуждаются в постоянной помощи и поддержке. С трудом выживая на крохотную пенсию, существуя в спартанских условиях, старики тем не менее умудряются сохранять оптимизм и осторожную веру в будущее.

Читайте по теме
В доме престарелых Сузака над пожилыми издеваются и содержат в ужасных условиях

72-летняя Наталья Лобачева живет в коммунальной квартире в Рабочем городке. Всю жизнь посвятила медицине, работала в Республиканском центре психиатрического здоровья и наркологии при школе милиции. Как вышла на пенсию, хваталась за любую работу по уходу за пациентами на дому. С годами здоровье пошатнулось и теперь поддержка требуется ей самой.

24.kg
Фото 24.kg. Наталья Лобачева

Ее двухэтажный коммунальный дом больше похож на декорацию к фильму ужасов — обшарпанные стены, неприятный запах и грязь. Наталья Федоровна живет здесь несколько десятков лет и в своей квартире старается поддерживать порядок. Делать это непросто — из-за проблем со здоровьем пенсионерка передвигается с трудом.

«Живу здесь со своим котом Тишкой. Раньше было много родственников, даже на Иссык-Куле. Со временем все умерли, остались только я и мой верный кот. Он очень умный, понимает меня, утешает, когда надо», — с улыбкой говорит она.

Катаракта, бронхиальная астма, язва желудка, ишемия сердца — перечень всех диагнозов Натальи Федоровны занимает немало места. Чтобы просто выжить, каждый день ей нужно пользоваться ингалятором и принимать лекарства буквально горстями. На них и уходит большая часть небольшой пенсии.

Защититься от одной только астмы ей обходится в 700 сомов в месяц. Лекарства она старается покупать какие подешевле, местного производства. Пусть они не такие эффективные, но это лучше, чем ничего.

Еще полторы тысячи — на коммуналку. На продукты денег не остается. «Все дорожает. Как жить, когда хлеб стоит почти 30 сомов, а литр масла 200? Скажите мне, как жить? Тихий ужас», — плачет женщина.

И все бы ничего, но боится Наталья Федоровна стать совсем беспомощной.

«Врачи говорят — нужно постоянно лежать, а я стараюсь хоть что-то делать, стираю немного, пол пытаюсь мыть. Плохо то, что туалет на улице, дойти туда не могу, приходится пользоваться ведром», — говорит она.

Все в квартире пенсионерки стоит строго на своих местах. Из-за катаракты женщина совсем плохо видит, поэтому даже медикаменты научилась распознавать на ощупь — ведь рассчитывать она может только на себя.

«В больницу попасть сложно, не принимают из-за коронавируса. Госпитализировать тоже не могут, потому что нет близких, которые бы ухаживали за мной в палате. Вот и сижу здесь — задыхаюсь... Скорую помощь вызову, врачи помогут, но все остальное своими силами», — вздыхает она.

Диспетчеры скорой помощи порой просто бросают трубку. Говорят, что я слишком часто их дергаю. Как будто я звоню от того, что мне скучно.

Наталья Лобачева

«Часто даю объявления в бесплатную газету. Ищу людей, которые помогут прибраться в доме, выбросить мусор, сходить в магазин. Конечно, у меня нет денег, чтобы заплатить им. Но каждый хочет с тебя что-то «содрать». Бесплатно никто не соглашается. Иногда приходят такие помощники и воруют мои вещи. Украли очки, щипчики, даже бумагу для заметок. Обидно становится, они же знают, что ждет их в старости, никто не застрахован», — подчеркивает Наталья Лобачева.

Но женщина не унывает. Живя практически в полном одиночестве, она по-прежнему здраво мыслит и всегда радуется гостям. Только вот телевизор смотреть не любит — слишком много негатива показывают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208913/
просмотров: 716
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновник прокомментировал запрет кормить нуждающихся в Бишкеке
Пусть голодают? Чиновники запретили кормить нуждающихся в Бишкеке
Боксы для сбора вещей нуждающимся поставят в Бишкеке
Частный дом ужасов Татьяны Синюк
В Токмаке ограбили пенсионерку. Подозреваемый задержан
В Бишкеке организовали акцию по сбору теплых вещей для нуждающихся
В Свердловском районе Бишкека в квартире обнаружили труп пожилой женщины
Более 3 тысяч нуждающихся в Бишкеке и Чуйской области получат продуктовые наборы
Россияне сбросились и передали деньги нуждающимся кыргызстанцам. Кому помогли
Нуждающейся семье, о которой писало 24.kg, подарили телевизор и лекарства
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Бизнес
Цена, качество и&nbsp;доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд &#8470;&nbsp;1! Цена, качество и доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд № 1!
&laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo;: быстрые переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан «О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан
IT-парки четырех стран подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
1 октября, пятница
12:59
Сделано с любовью. В Бишкеке проходит ярмарка работ, созданных бабушками Сделано с любовью. В Бишкеке проходит ярмарка работ, со...
12:50
В Кыргызстан пытались ввезти партию гашишного масла для электронных сигарет
12:22
Мэрия Бишкека ищет женщину, которую вытолкнул водитель маршрутки
12:21
В Бишкеке выбрали «Мисс Кыргызстан — 2021». Ею стала Алтынай Ботоярова
12:00
Одинокие и беспомощные. Как бьются за жизнь пенсионеры Кыргызстана