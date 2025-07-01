Каждый шестой житель Земли страдает от одиночества

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый час от причин, связанных с одиночеством, умирает около ста человек — это более 871 тысячи смертей в год. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

«В нашу эпоху, несмотря на безграничные возможности для общения, все больше людей сталкивается с изоляцией и одиночеством, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. — Одиночество и социальная изоляция губительны для человека, семьи и общества и в случае нашего бездействия будут и впредь приносить обществу миллиардные убытки, увеличивая расходы на здравоохранение, образование и занятость».

С одиночеством сталкиваются люди любого возраста, но чаще молодежь и жители стран с низким и средним уровнем дохода.

Примерно 17-21 процент лиц от 13 до 29 лет признаются, что ощущают одиночество, при этом оно больше всего распространено среди подростков.

В государствах с низким уровнем дохода одинокими себя считают примерно 24 процента респондентов, что вдвое больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (примерно 11 процентов).

Причины одиночества и социальной изоляции многообразны. Они могут быть связаны с наличием заболеваний, низким уровнем дохода и образования, одиночным проживанием, неразвитой социальной инфраструктурой и недостатками государственной политики, а также с особенностями цифровой среды. Авторы доклада подчеркивают важность внимательного отношения к последствиям длительного пользования цифровыми устройствами и деструктивного онлайн-общения для психического здоровья и благополучия молодежи.

Социальные связи могут благотворно влиять на здоровье в течение всей жизни. Они нередко ослабляют воспалительные реакции организма, снижают риск серьезных заболеваний, поддерживают психическое здоровье и уменьшают вероятность преждевременной смерти.

Одиночество и социальная изоляция, наоборот, повышают риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Они также угнетают психическое самочувствие, вдвое повышая риск депрессии у одиноких людей. Одиночество может также приводить к тревожным расстройствам, усиливать склонность к членовредительству и самоубийству.

Кроме того, одиночество негативно сказывается на образовании и трудоустройстве. У страдающих одиночеством подростков на 22 процента чаще наблюдаются сниженная успеваемость и недостаток образовательных достижений. Одиноким взрослым нередко сложнее найти и сохранить работу, а их заработок может со временем снижаться.

На коллективном уровне одиночество ослабляет социальную сплоченность и приводит к миллиардным потерям из-за снижения производительности труда и роста расходов на здравоохранение. Для сообществ с крепкими социальными связями, как правило, характерны более высокие показатели безопасности, здоровья и устойчивости к внешним потрясениям, в том числе к стихийным бедствиям.

ВОЗ призывает все государства, сообщества и каждого человека признать, что укрепление социальных связей — важнейшая задача общественного здравоохранения.