Инцидент с маршруточником. Вице-мэр Бишкека получит дисциплинарное взыскание

Фирму-перевозчика ОсОО «Совет бригады», на маршруте которой работал водитель, вытолкнувший женщину с ребенком, включили в черный список. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Кроме того, уволен и включен в черный список водитель Бектен Мамбеткулов.

«Для повышения ответственности служащих органов местного самоуправления и недопущения впредь подобных случаев поручено принять меры дисциплинарного характера в отношении вице-мэра, курирующего вопросы транспорта, Таалайбека Орозова, заведующего соответствующим отделом, начальника и заместителя начальника управления гортранспортом», — отметили в мэрии.

В мэрии добавили, что управление городского транспорта направило всем фирмам-перевозчикам письма-уведомления по соблюдению водителями этики и культуры обслуживания пассажиров, а также правил организации пассажирских перевозок.

Мэрия Бишкека приносит свои извинения пассажирке за допущенную грубость со стороны водителя.

Напомним, сегодня утром в Бишкеке водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона. Ранее в управлении Патрульной службы сообщили, что проведена проверка работы всей бригады, обслуживающей маршрут № 203. Составлено два протокола за техническое нарушение и выписан штраф в 10 тысяч сомов.